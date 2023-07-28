На найнижчій точці. У Гватемалі розповіли про відносини з Росією

Відносини Гватемали з Росією наразі перебувають "на найнижчій точці". Причиною тому є вторгнення країни-агресора на територію України.

"Коли нам стало відомо про війну і все, що сталося, ми відкликали нашого посла до столиці. Тож це також символ найнижчої точки наших відносин з Росією", - сказав Букаро.

Він нагадав, що багато заморожених OFAC (Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США, - ред.) активів і коштів, які Росія має в різних країнах, особливо в гірничодобувному секторі, були зачеплені санкціями. І Гватемала також приєдналася до обмежень проти країни-агресора.

"Тож ми також змогли зробити це можливим. Це не проти народу Росії як такого, а відбувається через рішення її уряду. Тож наші стосунки зараз на найнижчій точці", - зазначив глава МЗС Гватемали.

Відносини Гватемали та України

Нагадаємо, нещодавно міністр закордонних справ Гватемали Маріо Букаро прибув до Києва з робочим візитом, де зустрівся з першою заступницею глави МЗС України Еміне Джапаровою. Вони обговорили підготовку третього саміту "Кримської платформи" та кроки з реалізації формули миру президента Володимира Зеленського.

Зазначимо, Україна розраховує залучити до формули миру якнайбільшу кількість країн, у тому числі представників Латинської Америки, Африканського контингенту, Індії та Китаю.

Нещодавно Зеленський провів телефонні переговори з президентом Гватемали Алехандро Джамматтеї, під час яких вони обговорили формати саміту Україна - Латинська Америка.