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Глава МЗС Гватемали приїхав до Києва

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П'ятниця 21 липня 2023 17:30
Глава МЗС Гватемали приїхав до Києва Фото: міністр закордонних справ Гватемали Маріо Букаро (flickr.com/guatemalagob)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр закордонних справ Гватемали Маріо Букаро прибув до Києва з робочим візитом. Він уже встиг зустрітися з першою заступницею глави МЗС України Еміне Джапаровою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Джапарової у Twitter.

"Відбулася плідна зустріч із міністром закордонних справ Гватемали Маріо Букаро. Сьогоднішній візит є яскравим свідченням унікального характеру відносин і дружби між Україною та Гватемалою", - заявила вона.

Джапарова і Букаро обговорили підготовку третього саміту "Кримської платформи" та кроки з реалізації формули миру президента Володимира Зеленського.

Фото: Глава МЗС Гватемали приїхав до Києва (twitter.com/EmineDzheppar)

Формула миру

Зеленський представив українську формулу миру в листопаді минулого року. Мирний план складається з 10 пунктів і передбачає відновлення контролю України над територією, повернення полонених, переслідування військових злочинців.

Також формула миру України полягає в гарантіях радіаційної, ядерної, продовольчої та енергетичної безпеки.

Раніше Зеленський заявив, що хоче провести мирний саміт у символічну дату - 500 днів війни.

Зазначимо, Україна розраховує залучити до формули миру якнайбільшу кількість країн, у тому числі представників Латинської Америки, Африканського контингенту, Індії та Китаю.

Нещодавно Зеленський провів телефонні переговори з президентом Гватемали Алехандро Джамматтеї, під час яких вони обговорили формати саміту Україна - Латинська Америка.

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