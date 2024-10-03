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У Відні вийшли на протести через загрозу приходу ультраправих до влади

Відень, Четвер 03 жовтня 2024 22:41
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У Відні вийшли на протести через загрозу приходу ультраправих до влади Фото: у Відні відбулись протести (facebook com innenministerium)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні у Відні відбулись демонстрації через загрозу приходу Австрійської партії свободи (FPO) до влади. Минулого тижня ультраправі вперше у своїй історії перемогли на виборах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на PULS 24.

За даними видання, на вулиці Рінгштрассе зібралися від 15 до 17 тисяч людей, після чого вони вирушили до будівлі парламенту Австрії.

Учасники протесту тримали плакати з написами "Голосування за FPO - це 1940 рік" та "Ненависть - це не думка".

"FPO є проблемою безпеки для Австрії, зокрема й на міжнародному рівні", - сказав співорганізатор маршу Марті Губер.

Зауважимо, що традицію четвергових демонстрацій проти ультраправих в Австрії запровадили ще у 2000 році. Тоді після інавгурації першої коаліції Австрійської партії свободи та консервативної Австрійської народної партії зібрались понад 150 тисяч людей.

Через 18 років протести відродились під гаслом "Знову четвер", коли було затверджено уряд на чолі з Себастьяном Курцем та віцеканцлером від ультраправих Гайнцом-Крістіаном Штрахе.

Нагадаємо, що раніше РБК-Україна вже пояснювало, що попри те, що права Партія свободи Австрії (FPO) набрала на парламентських виборах найбільше голосів, вона не зможе сформувати коаліцію, оскільки інші партії відмовилися мати із нею справу.

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