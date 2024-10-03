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В Вене вышли на протесты из-за угрозы прихода ультраправых к власти

Вена, Четверг 03 октября 2024 22:41
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В Вене вышли на протесты из-за угрозы прихода ультраправых к власти Фото: в Вене прошли протесты (facebook com innenministerium)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня в Вене прошли демонстрации из-за угрозы прихода Австрийской партии свободы (FPO) к власти. На минувшей неделе ультраправые впервые в своей истории победили на выборах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на PULS 24.

По данным издания, на улице Рингштрассе собралось от 15 до 17 тысяч человек, после чего они отправились в здание парламента Австрии.

Участники протеста держали плакаты с надписями "Голосование за FPO - это 1940 год" и "Ненависть - это не мнение".

"FPO является проблемой безопасности для Австрии, в том числе и на международном уровне", - сказал соорганизатор марша Марти Губер.

Отметим, что традиция четверговых демонстраций против ультраправых в Австрии была введена еще в 2000 году. Тогда после инаугурации первой коалиции Австрийской партии свободы и консервативной Австрийской народной партии собралось более 150 тысяч человек.

Через 18 лет протесты возродились под лозунгом "Снова четверг", когда было утверждено правительство во главе с Себастьяном Курцем и вицеканцлером от ультраправых Гайнцом-Кристианом Штрахе.

Напомним, что ранее РБК-Украина уже объясняла, что несмотря на то, что права Партия свободы Австрии (FPO) набрала на парламентских выборах больше голосов, она не сможет сформировать коалицию, поскольку другие партии отказались иметь с ней дело.

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