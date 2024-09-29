На парламентських виборах в Австрії перемагає проросійська партія
В Австрії на парламентських виборах наразі лідирує проросійська Австрійська партія свободи. Нині відомо, що вона здобуває 29,1% голосів і 57 місць, що на 26 більше, ніж у 2019 році.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kurier.
За попередніми результатами, ще дві опозиційні Соціал-демократична партія і NEOS набрали 20,9% (40 місць) і 8,8% (17 місць) відповідно.
За урядову Народну партію проголосували 26,3% виборців. Зараз у неї буде 52 місця, що на 19 менше за результат 2019 року. "Зелені - Зелена альтернатива" втратили 9 місць (8,7%, 17 місць).
Зауважимо, що лідер Австрійської партії свободи Герберт Кікль відкрито виступає проти виділення грошей на військову допомогу Україні й критикує санкції проти РФ.
Підтримка Австрії для України
Нагадаємо, що цим літом канцлер Австрії Карл Нехаммер виступив з заявою на підтримку України. Він заявив, що Україна має право атакувати територію Російської Федерації із західного озброєння.
Крім того, Міністерство захисту клімату Австрії вирішило виділити Україні п'ять мільйонів євро. Кошти спрямовані на відновлення енергетичної інфраструктури України, яка була сильно пошкоджена після більш ніж дворічної війни.
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