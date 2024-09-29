ua en ru
Нд, 29 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

На парламентських виборах в Австрії перемагає проросійська партія

Австрія, Неділя 29 вересня 2024 19:44
UA EN RU
На парламентських виборах в Австрії перемагає проросійська партія Фото: на парламентських виборах в Австрії перемагає проросійська партія (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

В Австрії на парламентських виборах наразі лідирує проросійська Австрійська партія свободи. Нині відомо, що вона здобуває 29,1% голосів і 57 місць, що на 26 більше, ніж у 2019 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kurier.

За попередніми результатами, ще дві опозиційні Соціал-демократична партія і NEOS набрали 20,9% (40 місць) і 8,8% (17 місць) відповідно.

За урядову Народну партію проголосували 26,3% виборців. Зараз у неї буде 52 місця, що на 19 менше за результат 2019 року. "Зелені - Зелена альтернатива" втратили 9 місць (8,7%, 17 місць).

Зауважимо, що лідер Австрійської партії свободи Герберт Кікль відкрито виступає проти виділення грошей на військову допомогу Україні й критикує санкції проти РФ.

Підтримка Австрії для України

Нагадаємо, що цим літом канцлер Австрії Карл Нехаммер виступив з заявою на підтримку України. Він заявив, що Україна має право атакувати територію Російської Федерації із західного озброєння.

Крім того, Міністерство захисту клімату Австрії вирішило виділити Україні п'ять мільйонів євро. Кошти спрямовані на відновлення енергетичної інфраструктури України, яка була сильно пошкоджена після більш ніж дворічної війни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Австрія Війна Росії проти України
NEWS
Зеленський відреагував на ядерні погрози Путіна: він не завжди адекватний
Зеленський відреагував на ядерні погрози Путіна: він не завжди адекватний
DAILY
Як Україна опинилася в епіцентрі виборів у США і чому Трамп вирішив зустрітися із Зеленським
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Як Україна опинилася в епіцентрі виборів у США і чому Трамп вирішив зустрітися із Зеленським