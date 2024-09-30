Порожня перемога на виборах: друзі Путіна в Австрії не зможуть сформувати коаліцію

Вкрай права Партія свободи Австрії (FPO) набрала на парламентських виборах найбільше голосів. Проте вона не зможе сформувати коаліцію, оскільки інші партії відмовилися мати із нею справу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Тріумф євроскептичної, дружньої Росії FPO на виборах 29 вересня став ще однією віхою у нещодавньому піднесенні вкрай правих сил Європи. Але партія негайно зазнала жорсткої перевірки реальністю.

Зіткнувшись із лідером партії FPO Гербертом Кіклем у телестудії після оголошення результатів, лідери інших партій у парламенті відхилили його пропозиції щодо формування коаліції.

Партія FPO випередила консервативну Народну партію канцлера Карла Нехаммера (OVP) приблизно на 2,5 процентних пункти і отримала близько 29% голосів – найкращий результат за всю історію.

Однак це залишає відкритою можливість для партій, що посіли друге та третє місця, консервативної партії канцлера та соціал-демократів, об'єднати свої сили, щоб керувати країною. Разом вони мають понад 50% мандатів, щоб сформувати коаліцію в парламенті.

Президент Олександр Ван дер Беллен, колишній лідер "Зелених", який займається формуванням урядів, закликав усі партії провести переговори одна з одною і припустив, що цей процес може зайняти навіть більше часу, ніж два-три місяці, до яких звикли австрійці.

Вкрай права партія

Кікль – провокаційна постать, союзник угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана. Кікль виступає проти допомоги Україні і вимагає скасування санкцій проти Росії, стверджуючи, що вони завдають більшої шкоди Австрії, ніж Москві.

Прихильники кажуть, що політика FPO "Австрія насамперед" обмежить нелегальну імміграцію та підніме економіку. Критики побоюються, що це може віщувати більш авторитарну державу.

FPO була заснована у 1950-х роках під керівництвом колишнього нацистського законодавця, і партія працювала над тим, щоб пом'якшити свій імідж. Виборців залучили її обіцянки обмежити надання притулку та боротися з інфляцією.