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Відмовить Путіну? Китай поки не підтверджує візит Сі Цзіньпіна в Росію

Фото: лідер Китаю Сі Цзіньпін (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Міністерство закордонних справ Китаю сьогодні, 3 січня, досить ухильно відповіли на запрошення президента РФ Володимира Путіна приїхати до Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова речниці МЗС Китаю Мао Нін на брифінгу.

У відповідь на запитання, чи прийняв лідер Китаю Сі Цзіньпін запрошення Путіна, речниця заявила, що Китай і РФ як всебічні стратегічні партнери з координації, прихильні до побудови нового типу відносин з великими країнами, заснованих на взаємній повазі та взаємовигідній співпраці.

"Сі Цзіньпін і Путін підтримували тісні контакти з китайсько-російських відносин, а також з основних міжнародних та регіональних питань і забезпечували стратегічне керівництво стратегічним партнерством та координацією. У новому році сторони зміцнюватимуть обміни на всіх рівнях і продовжуватимуть сприяти розвитку двосторонніх відносин", - зазначила Нін.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що російський диктатор Володимир Путін запросив главу Китаю Сі Цзіньпіна відвідати РФ навесні 2023 року. За словами диктатора, це нібито "продемонструє всьому світу міцні російсько-китайські зв'язки" та "стане головною політичною подією року у двосторонніх відносинах".

Додамо, що на попереднє запрошення Путіна китайський лідер так і не приїхав до Росії. Так, влітку цього року російський диктатор запрошував главу КНР в Москву, однак той відмовився, пояснивши це "коронавірусними обмеженнями".

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