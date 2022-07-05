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Президент Китая отказал Путину посетить Россию, - СМИ

Новина українською →
Украина, Вторник 05 июля 2022 15:54
Президент Китая отказал Путину посетить Россию, - СМИ Фото: президент Китая отказал Путину посетить Россию (Getty Images)
Автор: Евгений Прокопенко

Китайский лидер Си Цзиньпин отказался от предложения главы кремлевского режима Владимира Путина посетить Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на японскую газету Еимури Симбун.

Путин пригласил его во время личной беседы, которая состоялась 15 июня.

В свою очередь, глава КНР отказался, объяснив это тем, что в ближайшее время "делать это будет сложно" якобы из-за коронавирусных ограничений.

При этом японские журналисты считают, что на самом деле причиной стало то, что визит Си в РФ может привести к "дальнейшему углублению конфликта Китая с США и Европой".

В свою очередь, спикер Кремля Дмитрий Песков это отрицает, утверждая, что глава Китая приглашение не отклонял и оно все еще в силе.

"По мере того, как все ослабления ковидных ограничений позволят, конечно, визиты будут осуществлены", - цитируют его кремлевские СМИ.

Последний раз Си и Путин встречались еще до полномасштабного вторжения РФ в Украину на открытии Олимпиады в Пекине в начале февраля 2022 года.

Напомним, Китай в настоящее время занимает нейтральную позицию по войне в Украине. До конца года она вряд ли изменится, считают в ГУР МО Украины.

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