Откажет Путину? Китай пока не подтверждает визит Си Цзиньпина в Россию

Министерство иностранных дел Китая сегодня, 3 января, довольно уклончиво ответило относительно приглашения президента РФ Владимира Путина приехать в Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова пресс-секретаря МИД Китая Мао Нин на брифинге.

В ответ на вопрос, принял ли лидер Китая Си Цзиньпин приглашение Путина, спикер заявила, что Китай и РФ как всесторонние стратегические партнеры по координации, привержены к построению нового типа отношений с крупными странами, основанных на взаимном уважении и взаимовыгодном сотрудничестве. "Си Цзиньпин и Путин поддерживали тесные контакты по китайско-российским отношениям, а также по основным международным и региональным вопросам и обеспечивали стратегическое руководство стратегическим партнерством и координацией. В новом году стороны будут укреплять обмены на всех уровнях и будут продолжать содействовать развитию двусторонних отношений", - отметила Нин.