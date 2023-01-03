Откажет Путину? Китай пока не подтверждает визит Си Цзиньпина в Россию

Министерство иностранных дел Китая сегодня, 3 января, довольно уклончиво ответило относительно приглашения президента РФ Владимира Путина приехать в Россию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова пресс-секретаря МИД Китая Мао Нин на брифинге.
В ответ на вопрос, принял ли лидер Китая Си Цзиньпин приглашение Путина, спикер заявила, что Китай и РФ как всесторонние стратегические партнеры по координации, привержены к построению нового типа отношений с крупными странами, основанных на взаимном уважении и взаимовыгодном сотрудничестве.
"Си Цзиньпин и Путин поддерживали тесные контакты по китайско-российским отношениям, а также по основным международным и региональным вопросам и обеспечивали стратегическое руководство стратегическим партнерством и координацией. В новом году стороны будут укреплять обмены на всех уровнях и будут продолжать содействовать развитию двусторонних отношений", - отметила Нин.
Напомним, РБК-Украина сообщало, что российский диктатор Владимир Путин пригласил главу Китая Си Цзиньпина посетить РФ весной 2023 года. По словам диктатора, это якобы "продемонстрирует всему миру крепкие российско-китайские связи" и "станет главным политическим событием года в двусторонних отношениях".
Добавим, что по предварительному приглашению Путина китайский лидер так и не приехал в Россию. Так, летом этого года российский диктатор приглашал главу КНР в Москву, однако тот отказался, объяснив это "коронавирусными ограничениями".
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