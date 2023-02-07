Відмовилися воювати. У Севастополі вперше винесли вироки російським військовим
У тимчасово окупованому Севастополі вперше засудили російських військових за відмову воювати проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Кримський вітер".
Перед "судом" постали військові Білогірського горнізону Амурської області двоє військових - старший прапорщик та рядовий. Вони були засуджені за відмову виконати наказ.
Зазначається, що двоюрідні брати заздалегідь домовилися не підкорятися наказу " захищати взяті рубежі".
"Реалізуючи задумане, Котови 26 вересня 2022 року відмовилися виконати наказ заступника командира бригади з військово-політичної роботи про вибуття для виконання завдань щодо утримання зайнятих кордонів у батальйонних районах оборони для недопущення прориву супротивника", - йдеться у повідомленні.
Згідно з рішенням "суду", старший прапорщик позбавлений звання та отримав 3,5 роки позбавлення волі з відбуванням покарання у виправній колонії загального режиму. Рядовий, у свою чергу, засуджений до 3 років і 4 місяців колонії.
Нагадаємо, раніше гендиректор російської авіакомпанії отримав підозру за організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України до окупованого півострова Криму.
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