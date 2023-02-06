ua ru
Пн, 06 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Гендиректор російської авіакомпанії отримав підозру за незаконні рейси до Криму

Новость на русском →
Понеділок 06 лютого 2023 17:58
Гендиректор російської авіакомпанії отримав підозру за незаконні рейси до Криму Фото: гендиректор російської авіакомпанії отримав підозру за незаконні рейси до Криму (РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Прокуратура Автономної Республіки Крим і міста Севастополь повідомила про підозру генеральному директору російської авіакомпанії. Його підозрюють в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України до окупованого півострова Крим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Офісу Генерального пракурора.

За даними слідства, підозрюваний з 2014 року обіймав посаду генерального директора підсанкційної в Україні "Авіакомпанії "Сибір". Використовуючи своє службове становище та маючи відповідний функціонал, він організував злочинну схему. Вона полягала у незаконному переправленні осіб через державний кордон України з РФ на територію окупованого півострова Крим та у зворотному напрямку.

Зазначено, що регулярні рейси "Москва-Сімферополь-Москва" здійснювалися після закриття всіх повітряних пунктів пропуску через український держкордон, а також всупереч норм міжнародного права та національного законодавства України.

Як повідомляється, під керівництвом підозрюваного російська авіакомпанія з 2014 по 2019 роки здійснила щонайменше 1226 рейсів до закритого Україною аеропорту "Сімферополь" та у зворотному напрямку.

Гендиректор російської авіакомпанії отримав підозру за незаконні рейси до Криму

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Служба безпеки викрила чергового зрадника, який працював на російську ФСБ, сподіваючись отримати від окупантів "у винагороду" квартиру в Криму. Зловмисника затримали в Одесі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Крым
NEWS
В Україні продовжать воєнний стан та мобілізацію: Зеленський вніс до Ради законопроекти
В Україні продовжать воєнний стан та мобілізацію: Зеленський вніс до Ради законопроекти
DAILY
Заборона на бензин та дизель. Як нові санкції Заходу вдарять по Росії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Заборона на бензин та дизель. Як нові санкції Заходу вдарять по Росії