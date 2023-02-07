Отказались воевать. В Севастополе впервые вынесли приговоры российским военным
Во временно оккупированном Севастополе впервые осудили российских военных за отказ воевать против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".
Перед "судом" предстали военные Белогорского гарнизона Амурской области двое военных - старший прапорщик и рядовой. Они были осуждены за отказ исполнить приказ.
Отмечается, что двоюродные братья заранее договорились не подчиняться приказу "защищать взятые рубежи".
"Реализуя задуманное, Котовы 26 сентября 2022 года отказались выполнить приказ заместителя командира бригады по военно-политической работе о выбытии для выполнения задач по удержанию занятых рубежей в батальонных районах обороны для недопущения прорыва противника", - говорится в сообщении.
Согласно решению "суда", старший прапорщик лишен звания и получил 3,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Рядовой, в свою очередь, приговорен к 3 годам и 4 месяцам колонии.
Напомним, ранее гендиректор российской авиакомпании получил подозрение за организацию незаконной переправки лиц через государственную границу Украины в оккупированный полуостров Крым.
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