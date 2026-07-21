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Відмовила Мадяру: відома шахістка не погодилась на пропозицію угорського прем'єра

05:05 21.07.2026 Вт
2 хв
Після усунення Тамаша Шуйока з поста глави держави Угорщина шукає нового президента
aimg Юлія Маловічко
Відмовила Мадяру: відома шахістка не погодилась на пропозицію угорського прем'єра Фото: Юдіт Полгар - шахістка (з відкритих джерел)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Легендарна угорська шахістка Юдіт Полгар відмовилася від пропозиції прем'єр-міністра Петера Мадяра балотуватися на посаду президента країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euronews.

Полгар заявила, що не готова взяти на себе відповідальність за об'єднання суспільства, яке залишається глибоко розділеним. Про відхилення пропозиції прем'єра спортсменкою повідомив сам Мадяр.

"Я не відчуваю в собі сил узяти на себе історичну відповідальність за об'єднання розділеної нації, тому не можу прийняти це запрошення", - написала жінка в соцмережі, подякувавши за довіру.

Мадяр визнав, що поспішив із публічним оголошенням її кандидатури, не дочекавшись остаточного рішення шахістки. Попри відмову він наголосив, що й надалі високо цінує спортсменку і сподівається на її участь у розвитку країни в іншій ролі.

Хто така Юдіт Полгар

Юдіт Полгар вважається найсильнішою шахісткою в історії. Вона єдина жінка, якій вдалося увійти до першої десятки світового рейтингу серед чоловіків, а також першою серед жінок подолала позначку 2700 пунктів рейтингу Elo.

За свою кар'єру вона перемагала багатьох найсильніших шахістів світу, зокрема Гаррі Каспарова та Бориса Спаського.

Президентська посада в Угорщині має переважно представницькі функції, однак глава держави може накладати вето на закони та направляти їх на повторний розгляд парламенту.

Нового президента має обрати парламент після завершення повноважень попереднього глави держави Тамаша Шуйока, відставка якого стала частиною масштабних політичних реформ нового уряду Петера Мадяра.

Нагадаємо, напередодні глава уряду Угорщини публічно оголосив про намір запропонувати легендарній шахістці Юдіт Полгар очолити державу як незалежній і позапартійній фігурі.

Зазначимо, 18 липня президент Угорщини Тамаш Шуйок офіційно підписав конституційні зміни, що припиняють його повноваження. Він це зробив на вимогу Мадяра.

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