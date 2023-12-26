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Відмова у захисті. У Норвегії запровадили важливу умову для українців

Фото: Українські біженці у Норвегії (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Українцям відмовлятимуть у тимчасовому захисті у Норвегії, якщо вони мають подвійне громадянство. Таку інструкцію випустило Міністерство юстиції країни.

Це пов'язано із тим, що останнім часом захист у країні стали просити українці з громадянством у безпечних країнах, повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал уряду Норвегії.

Міністерство юстиції днями випустило чергову інструкцію для Директорату у справах іноземців (UDI) щодо українців, які отримують тимчасовий колективний захист у цій країні. Йдеться про те, що люди, які мають громадянство в іншій безпечній країні, не можуть отримати тимчасовий колективний захист у Норвегії.

Зазначається, що останнім часом до Норвегії прибували українські біженці з подвійним громадянством. У розпорядженні Мінюсту чітко вказується, що така особа не отримає тимчасовий колективний захист у Норвегії, якщо має інше громадянство в одній з країн, яку UDI вважає безпечною для заявника.

"Коли українці просять захист у Норвегії, незважаючи на те, що вони також мають громадянство в таких країнах, як Угорщина, Швеція та США, це є зловживанням інститутом надання захисту", – зазначила міністр юстиції Емілі Енгер Мель.

Заяви людей, які відповідають вимогам для забезпечення захисту в індивідуальному порядку, розглядатимуть не прискорено за 48-годин, а за звичайною процедурою.

Нагадаємо, раніше для українців у Норвегії ввели суворе обмеження. Українські біженці, які відвідують батьківщину, ризикують втратити тимчасовий захист у цій країні. Поїхати до України можна буде лише в особливих випадках.

Також ми писали, що Норвегія посилює умови допомоги українським біженцям, щоб зробити країну менш привабливою для прихистку. Зміняться правила надання житла, виплат та поїздок в Україну.

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