Виплати і житло. Ще одна країна Європи посилить умови для українських біженців
Уряд Норвегії посилює умови допомоги українським біженцям, щоб зробити країну менш привабливою для прихистку. Зміняться правила надання житла, виплат та поїздок в Україну.
Перегляд правил допомоги пов'язаний із великою різницею із умовами для українців у сусідніх країнах, повідомляє РБК-Україна з посиланням на nrk.no.
Щоб зменшити потік нових біженців, уряд змінить правила надання житла. Зокрема, новоприбулі зможуть звертатися лише до Національного центру прийому у муніципалітеті Роде. Якщо люди поїдуть в інші регіони, їм не нададуть житло і транспорт.
"У нас і надалі будуть щедрі умови, але ми відмовимося від використання найдорожчих та готелів", – зазначила міністр юстиції Эмілі Энгер Мель.
Згодом українців планують розміщувати у звичайних центрах прийому біженців.
Планується скасувати виплати для дітей, які прожили у країні 12 місяців, які виплачують заднім числом після продовження посвідки на проживання. Їх замінять постійною допомогою на дитину з другого року навчання. Перехідні умови для сімей, які прибули у Норвегію до запровадження змін, в уряді ще погоджують.
Серед інших змін – посилення контролю за поїздками в Україну, щоб люди із захистом залишалися у Норвегії. Дозвіл на проживання зможуть анулювати, якщо поїздка суперечитиме правилам. Поїхати додому можна буде з поважної причини.
Потік українців до Норвегії за останні два місяці був на 50% більший, ніж сукупно до Данії, Швеції та Фінляндії. У серпні виплати для українських біженців у Норвегії були удвічі вищі, ніж у Данії, та у 2-4 рази вищими, ніж у Швеції.
Водночас рівень працевлаштування українців у Норвегії низький – з серпня по жовтень частка тих, хто працює, зменшилася з 19,3% до 18,1%. При цьому у Данії офіційно працевлаштовані 56% українців з тимчасовим захистом.
Тим часом уряд Ірландії готує зміни у програмі прихистку, щоб зменшити потік українських біженців. Оплату за житло та скорочення виплат можуть запровадити до кінця року.
Також уряд Норвегії планує змінити програму прийому українців, щоб швидше інтегрувати їх на ринок праці. Пропонується суміщати навчання з роботою.
Нагадаємо, ми писали, які виплати отримують українські біженці у країнах Європи. У Норвегії виплати складають приблизно у 650 євро на дорослого та 250-350 євро на кожну дитину. Під час навчання на інтеграційних курсах – близько 1400 євро на місяць.
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