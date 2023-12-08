Виплати і житло. Ще одна країна Європи посилить умови для українських біженців

Уряд Норвегії посилює умови допомоги українським біженцям, щоб зробити країну менш привабливою для прихистку. Зміняться правила надання житла, виплат та поїздок в Україну.

Перегляд правил допомоги пов'язаний із великою різницею із умовами для українців у сусідніх країнах, повідомляє РБК-Україна з посиланням на nrk.no .

Щоб зменшити потік нових біженців, уряд змінить правила надання житла. Зокрема, новоприбулі зможуть звертатися лише до Національного центру прийому у муніципалітеті Роде. Якщо люди поїдуть в інші регіони, їм не нададуть житло і транспорт.

"У нас і надалі будуть щедрі умови, але ми відмовимося від використання найдорожчих та готелів", – зазначила міністр юстиції Эмілі Энгер Мель.

Згодом українців планують розміщувати у звичайних центрах прийому біженців.

Планується скасувати виплати для дітей, які прожили у країні 12 місяців, які виплачують заднім числом після продовження посвідки на проживання. Їх замінять постійною допомогою на дитину з другого року навчання. Перехідні умови для сімей, які прибули у Норвегію до запровадження змін, в уряді ще погоджують.

Серед інших змін – посилення контролю за поїздками в Україну, щоб люди із захистом залишалися у Норвегії. Дозвіл на проживання зможуть анулювати, якщо поїздка суперечитиме правилам. Поїхати додому можна буде з поважної причини.

Потік українців до Норвегії за останні два місяці був на 50% більший, ніж сукупно до Данії, Швеції та Фінляндії. У серпні виплати для українських біженців у Норвегії були удвічі вищі, ніж у Данії, та у 2-4 рази вищими, ніж у Швеції.

Водночас рівень працевлаштування українців у Норвегії низький – з серпня по жовтень частка тих, хто працює, зменшилася з 19,3% до 18,1%. При цьому у Данії офіційно працевлаштовані 56% українців з тимчасовим захистом.