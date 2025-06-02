Відмова від територій і нейтралітет: ЗМІ опублікували повний текст "меморандуму" Росії

Так, документ, який російська сторона передала українській делегації у Стамбулі, включає три розділи з двома варіантами умов припинення вогню та 31 пункт.

Перший варіант припинення вогню: повне виведення ЗСУ з Росії, а також усієї території Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Це має бути здійснене за 30 днів припинення вогню.

Другий варіант припинення вогню: заборона на передислокацію ЗСУ разом з забороною мобілізації в Україні, оголошенням демобілізації та скасуванням воєнного стану. Припинення постачання військової допомоги Україні від союзників та виключення присутності військових третіх країн на українській території.

Україна в межах другого варіанту має пообіцяти не проводити диверсій проти Росії. Також передбачається створення спільного центру для контролю за припиненням вогню і взаємна амністія політв'язнів та затриманих цивільних.

Крім того, Україна має оголосити вибори президента та парламенту, які повинні відбутися не пізніше, ніж через 100 днів після скасування воєнного стану. І останній пункт - підписання мирної угоди.

Ця мирна угода, за версією росіян, повинна передбачати:

Міжнародне визнання Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, а також Криму російськими, а також виведення ЗСУ з усієї території цих областей.

Нейтралітет України, що передбачає її відмову від вступу до військових союзів та коаліцій.

Заборону на будь-яку військову діяльність третіх держав на території України та розміщення там іноземних збройних формувань, військових баз та військової інфраструктури.

Припинення дії та відмова від укладення в майбутньому міжнародних договорів та угод, не сумісних з положеннями пункту про нейтралітет.

Підтвердження безядерного статусу України із встановленням прямої заборони на її прийом, транзит та розміщення.

Встановлення граничної чисельності ЗСУ та інших військових формувань України та розпуск українських "націоналістичних формувань" у складі ЗСУ та Нацгвардії.

Забезпечення повноти прав, свобод та інтересів російського та російськомовного населення та надання російській мові статусу офіційної.

Законодавча заборона героїзації та пропаганди нацизму та неонацизму, розпуск націоналістичних організацій, партій.

Зняття всіх чинних та відмова від запровадження нових економічних санкцій, заборон та обмежувальних заходів між РФ та Україною.

Вирішення комплексу питань, пов'язаних з возз'єднанням сімей та переміщеними особами.

Російський меморандум також передбачає почерговість його виконання. Так, наприклад, спочатку має початися робота над текстом, потім планують оголосити перемир'я на 2-3 дні, щоб зібрати тіла загиблих. Далі - підписання меморандуму з конкретними датами, але припинення вогню на 30 днів почнеться лише після початку відведення ЗСУ.

Наступним пунктом плану росіяни визначили проведення виборів, після яких вони хочуть підписати мирну угоду. А її потім має затвердити Радбез ООН. І лише потім вона, за версією росіян, буде ратифікована і набуде чинності.