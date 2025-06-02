Отказ от территорий и нейтралитет: СМИ опубликовали полный текст "меморандума" России

Российская Федерация в своей версии "меморандума" о мире выдвинула Украине ультимативные требования, среди которых отказ от территорий. Даже тех, которые не были оккупированы российской армией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полный текст документа, который опубликовало российское государственное агентство ТАСС.
Так, документ, который российская сторона передала украинской делегации в Стамбуле, включает три раздела с двумя вариантами условий прекращения огня и 31 пункт.
Первый вариант прекращения огня: полный вывод ВСУ из России, а также всей территории Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Это должно быть осуществлено за 30 дней прекращения огня.
Второй вариант прекращения огня: запрет на передислокацию ВСУ вместе с запретом мобилизации в Украине, объявлением демобилизации и отменой военного положения. Прекращение поставок военной помощи Украине от союзников и исключение присутствия военных третьих стран на украинской территории.
Украина в рамках второго варианта должна пообещать не проводить диверсий против России. Также предполагается создание совместного центра для контроля за прекращением огня и взаимная амнистия политзаключенных и задержанных гражданских лиц.
Кроме того, Украина должна объявить выборы президента и парламента, которые должны состояться не позднее, чем через 100 дней после отмены военного положения. И последний пункт - подписание мирного соглашения.
Это мирное соглашение, по версии россиян, должно предусматривать:
Российский меморандум также предусматривает очередность его выполнения. Так, например, сначала должна начаться работа над текстом, затем планируют объявить перемирие на 2-3 дня, чтобы собрать тела погибших. Далее - подписание меморандума с конкретными датами, но прекращение огня на 30 дней начнется только после начала отвода ВСУ.
Следующим пунктом плана россияне определили проведение выборов, после которых они хотят подписать мирное соглашение. А его потом должен утвердить Совбез ООН. И только потом оно, по версии россиян, будет ратифицировано и вступит в силу.
Напомним, сегодня, 2 июня, в турецком Стамбуле состоялся второй раунд мирных переговоров между Украиной и РФ. Стороны должны были представить к переговорам свои версии мирных меморандумов, но россияне передали документ украинской делегации только сегодня.
Как заявлял президент Владимир Зеленский, он еще не видел российский документ, но имеет представление о его содержании от разведок иностранных партнеров. По его словам, российский документ похож на ультимативные требования.
Все подробности второго раунда переговоров в Стамбуле читайте в материале по ссылке.
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