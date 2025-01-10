Відмова від прайс-кепів стимулюватиме розвиток "зеленої" енергетики, - асоціація

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову правління Асоціації сонячної енергетики України Владислава Соколовського.

За його словами, наступного року асоціація очікує збільшення розвитку розподіленої генерації, зокрема сонячних електростанцій та систем накопичення енергії.

Соколовський пояснив, що реалізації цих цілей будуть сприяти відносно невисокі ціни на сонячні панелі, зниження ризиків для інвесторів та пільгове кредитування, яке зараз активно застосовується.

"Зняття прайс-кепів на ринку "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку, бо це буде сприяти розвитку взагалі енергетичного сектору, зокрема ВДЕ", - сказав голова асоціації.

Він додав, що пришвидшити розвиток сонячної генерації допоможе прискорення інтеграції українського енергоринку в європейський.

Нагадаємо, раніше аналітик Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп заявляв, що цінові обмеження на енергоринку заважають вільно купляти електрику з Європи