Отказ от прайс-кепов будет стимулировать развитие "зеленой" энергетики, - ассоциация

Снятие ценовых ограничений на рынке электроэнергии (прайс-кепов) будет способствовать развитию энергетического сектора, в частности отрасли "зеленой" энергетики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя правления Ассоциации солнечной энергетики Украины Владислава Соколовского.

По его словам, в следующем году ассоциация ожидает увеличения развития распределенной генерации, в частности солнечных электростанций и систем накопления энергии.

Соколовский пояснил, что реализации этих целей будут способствовать относительно невысокие цены на солнечные панели, снижение рисков для инвесторов и льготное кредитование, которое сейчас активно применяется.

"Снятие прайс-кэпов на рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке, потому что это будет способствовать развитию вообще энергетического сектора, в частности ВИЭ", - сказал глава ассоциации.

Он добавил, что ускорить развитие солнечной генерации поможет ускорение интеграции украинского энергорынка в европейский.

Напомним, ранее аналитик Украинского института будущего Андриан Прокип заявлял, что ценовые ограничения на энергорынке мешают свободно покупать электричество из Европы