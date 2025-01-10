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Отказ от прайс-кепов будет стимулировать развитие "зеленой" энергетики, - ассоциация

Пятница 10 января 2025 12:20
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Отказ от прайс-кепов будет стимулировать развитие "зеленой" энергетики, - ассоциация Фото: отказ от прайс-кэпов будет стимулировать развитие "зеленой" энергетики (pixabay)
Автор: Сергей Новиков

Снятие ценовых ограничений на рынке электроэнергии (прайс-кепов) будет способствовать развитию энергетического сектора, в частности отрасли "зеленой" энергетики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя правления Ассоциации солнечной энергетики Украины Владислава Соколовского.

По его словам, в следующем году ассоциация ожидает увеличения развития распределенной генерации, в частности солнечных электростанций и систем накопления энергии.

Соколовский пояснил, что реализации этих целей будут способствовать относительно невысокие цены на солнечные панели, снижение рисков для инвесторов и льготное кредитование, которое сейчас активно применяется.

"Снятие прайс-кэпов на рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке, потому что это будет способствовать развитию вообще энергетического сектора, в частности ВИЭ", - сказал глава ассоциации.

Он добавил, что ускорить развитие солнечной генерации поможет ускорение интеграции украинского энергорынка в европейский.

Напомним, ранее аналитик Украинского института будущего Андриан Прокип заявлял, что ценовые ограничения на энергорынке мешают свободно покупать электричество из Европы

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