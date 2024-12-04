Відмова від добудови Хмельницької АЕС коштуватиме до 140 млрд гривень щороку, - експерт

За його словами, якщо ці блоки не будуть збудовані, країні доведеться купувати електроенергію у приватних виробників за суттєво вищими цінами.

Як пояснює експерт, один атомний блок виробляє близько 7,2 млрд кВт-год електроенергії на рік, що коштує державі приблизно 12,4 млрд грн за тарифом 1,70 грн за кВт-год. Для порівняння, генерація такого ж обсягу електроенергії на газових станціях обійдеться у 72 млрд грн за мінімальною ціною 10 грн/кВт-год, а на сонячних електростанціях - близько 60 млрд грн за "зеленим" тарифом.

"Різницю у десятки мільярдів гривень щороку доведеться оплачувати з кишень українців та бізнесу. Це не лише підвищить витрати споживачів, але й створить додаткове фінансове навантаження на економіку країни", - зазначає Борис Кушнірук.

Економіст також вказує на ймовірні причини спротиву добудові блоків Хмельницької АЕС, які пов’язані з інтересами власників приватних газових та сонячних генераторів. На його думку, зупинка проєкту дозволить їм отримувати надприбутки, тоді як державна атомна енергетика є значно економічно вигіднішою для країни.

"Відмова від будівництва Хмельницької АЕС означатиме, що Україна переплачуватиме до 140 млрд грн щороку за електроенергію. Це рішення прямо суперечить інтересам держави та її громадян", - підсумував експерт.

Нагадаємо, цього тижня Верховна Рада України має розглянути законопроєкт про завершення будівництва третього та четвертого блоків ХАЕС.