Отказ от достройки Хмельницкой АЭС будет стоить до 140 млрд гривен ежегодно, - эксперт

По его словам, если эти блоки не будут построены, стране придется покупать электроэнергию у частных производителей по более высоким ценам.

Как объясняет эксперт, один атомный блок производит около 7,2 млрд кВт-ч электроэнергии в год, что стоит государству примерно 12,4 млрд грн по тарифу 1,70 грн за кВт-ч. Для сравнения, генерация такого же объема электроэнергии на газовых станциях обойдется в 72 млрд. грн. по минимальной цене 10 грн/кВт-ч, а на солнечных электростанциях - около 60 млрд грн по "зеленому" тарифу.

"Разницу в десятки миллиардов гривен каждый год придется оплачивать из карманов украинцев и бизнеса. Это не только повысит расходы потребителей, но и создаст дополнительную финансовую нагрузку на экономику страны", - отмечает Борис Кушнирук.

Экономист также указывает на вероятные причины сопротивления достройке блоков Хмельницкой АЭС, связанных с интересами владельцев частных газовых и солнечных генераторов. По его мнению, остановка проекта позволит им получать сверхприбыли, тогда как государственная атомная энергетика значительно экономически выгоднее для страны.

"Отказ от строительства Хмельницкой АЭС будет означать, что Украина будет переплачивать до 140 млрд грн ежегодно за электроэнергию. Это решение прямо противоречит интересам государства и его граждан", - подытожил эксперт.

Напомним, на этой неделе Верховная Рада должна рассмотреть законопроект о завершении строительства третьего и четвертого блоков ХАЭС.