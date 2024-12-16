Відмова у статусі учасника бойових дій: як оскаржити рішення

Статус учасника бойових дій (УБД) надає військовослужбовцям право на соціальні пільги та державний захист. Однак у деяких випадках процес отримання може бути ускладнений.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram омбудсмана Дмитра Лубінець.
Статус учасника бойових дій (УБД) є важливим для військовослужбовців, які брали участь у бойових завданнях під час воєнного стану або в районах бойових дій. Відповідно до законодавства України, цей статус гарантує ряд соціальних пільг та захисту.
Статус учасника бойових дій може бути отриманий через:
Довідку про участь у бойових діях (згідно з додатком № 6 до постанови Кабінету Міністрів України № 413 від 20.08.2014 р. зі змінами).
Нагадаємо, що Україна надає широкий спектр пільг для учасників бойових дій (УБД) та членів їхніх родин, для цього потрібно звернутися до Пенсійного фонду України. Пільги охоплюють медичну допомогу, знижки на оплату комунальних послуг, безплатний проїзд та освітні переваги.