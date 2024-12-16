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Отказ в статусе участника боевых действий: как обжаловать решение

Фото: документы для получения статуса УБД (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

Статус участника боевых действий (УБД) предоставляет военнослужащим право на социальные льготы и государственную защиту. Однако в некоторых случаях процесс его получения может быть осложнен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Telegram на омбудсмана Дмитрия Лубинец.

Как получить статус участника боевых действий, если отказали

Статус участника боевых действий (УБД) важен для военнослужащих, которые принимали участие в боевых заданиях во время военного положения или в районах боевых действий. В соответствии с законодательством Украины, этот статус гарантирует ряд социальных льгот и защиту.

Что нужно для получения статуса УБД

Статус участника боевых действий может быть получен через:

  1. Единый государственный реестр ветеранов войны.
    Если в реестре есть информация о выполнении боевых заданий в районах боевых действий, статус УБД может быть присвоен автоматически.
    Подтвердить участие в боевых заданиях можно с помощью следующих документов

  2. Личное обращение в Комиссию.
    Военнослужащие могут подать заявление в Комиссию по вопросам определения статуса УБД. Это можно сделать как в электронном, так и в бумажном виде.

    К заявлению необходимо приложить:

  • Справку об участии в боевых действиях (в соответствии с приложением № 6 к постановлению Кабинета Министров Украины № 413 от 20.08.2014 г. с изменениями).

Напомним, что Украина предоставляет широкий спектр льгот для участников боевых действий и членов их семей, для этого нужно обратиться в Пенсионный фонд Украины. Льготы включают в себя медицинскую помощь, скидки на оплату коммунальных услуг, бесплатный проезд и образовательные преимущества.

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