Отказ в статусе участника боевых действий: как обжаловать решение

Статус участника боевых действий (УБД) предоставляет военнослужащим право на социальные льготы и государственную защиту. Однако в некоторых случаях процесс его получения может быть осложнен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Telegram на омбудсмана Дмитрия Лубинец.
Статус участника боевых действий (УБД) важен для военнослужащих, которые принимали участие в боевых заданиях во время военного положения или в районах боевых действий. В соответствии с законодательством Украины, этот статус гарантирует ряд социальных льгот и защиту.
Статус участника боевых действий может быть получен через:
Единый государственный реестр ветеранов войны.
Если в реестре есть информация о выполнении боевых заданий в районах боевых действий, статус УБД может быть присвоен автоматически.
Подтвердить участие в боевых заданиях можно с помощью следующих документов
Личное обращение в Комиссию.
Военнослужащие могут подать заявление в Комиссию по вопросам определения статуса УБД. Это можно сделать как в электронном, так и в бумажном виде.
Справку об участии в боевых действиях (в соответствии с приложением № 6 к постановлению Кабинета Министров Украины № 413 от 20.08.2014 г. с изменениями).
Напомним, что Украина предоставляет широкий спектр льгот для участников боевых действий и членов их семей, для этого нужно обратиться в Пенсионный фонд Украины. Льготы включают в себя медицинскую помощь, скидки на оплату коммунальных услуг, бесплатный проезд и образовательные преимущества.