Відмова Росії продовжити "зернову угоду" надсилає поганий сигнал світу, - Шольц

"Той факт, що Росія не хоче продовжувати угоду щодо зерна, посилає поганий сигнал ... решті світу. Але всі зрозуміють, що за цим стоїть, а саме - дії, які багато в чому пов'язані з тим, що Росія не відчуває себе відповідальною за добре співіснування у світі", - сказав він.

Росія вийшла із "зернової угоди"

Останні кілька місяців російські чиновники активно погрожували, що їхня країна припинить свою участь у "зерновій угоді", яка зробила можливим експорт українського продовольства Чорним морем.

Так, прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що домовленості щодо "зернової угоди" фактично припинено.

При цьому посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що Росія здійснила "черговий акт жорстокості", призупинивши дію "зернової угоди", яка дозволяє експорт українського зерна.

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