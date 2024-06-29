Отказ в перевозке и высадка из поезда: что следует знать пассажирам во избежание таких ситуаций
Железная дорога имеет право отказать пассажиру в перевозке его лично и его багажа или высадить путешественника из поезда при определенных условиях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на утвержденные правила Министерства транспорта и связи Украины.
Нетрезвое состояние
Так, если пассажир находится в явно выраженном нетрезвом состоянии и нарушает при этом правила проезда и общественного порядка, мешает спокойствию других пассажиров, ему могут отказать в перевозке или высадить из поезда.
Отказывается, что отказ в посадке или высадка такого пассажира осуществляется проводником (стюардом) вагона или должностными лицами, исполняющими служебные обязанности, а в случае неподчинения - полицейскими.
Заболевание
Также причиной запрета на перевозку является заболевание пассажира, что приводит к нарушению покоя других, а возможности поместить его отдельно нет. Такое решение проходит при обязательном участии представителей врачебно-медицинского персонала и только на той станции, где есть соответствующие больнично-медицинские учреждения.
"Порядок возврата (или невозвращения) проездных документов за несостоявшуюся поездку в таких случаях устанавливается Правилами", - говорится в правилах.
Следует заметить, что если пассажира удаляют из поезда в бессознательном состоянии, то его вещи вместе с проездным документом передают начальнику вокзала (станции), где была произведена его высадка согласно акту, составленному начальником поезда или стюардом и подписанным начальником поезда, начальником вокзала (станции) и пассажиром, едущим в этом вагоне.
Возвращение вещей и продолжение поездки
После выздоровления пассажиру возвращаются его вещи и стоимость проезда за нерасследованное расстояние, однако стоимость плацкарты не возвращается.
Если же пассажир пожелает продлить поездку, то проездной документ и больничное письмо или справка медицинского учреждения предъявляются в кассу для оформления проезда.
В случае, если багаж больного пассажира был оставлен в поезде, когда его высадили, вещи возвращаются бесплатно на станцию высадки на основании телеграммы начальника вокзала.
Однако в случае обнаружения перевозки пассажиром запрещенных к перевозке предметов и веществ и отказу удалить их из поезда, на проездных документах проставляется отметка "Неправильная перевозка ручной клади".
Правила перевозки
Напомним, правила перевозки граждан четко определяют, как должен себя вести пассажир во время пользования транспортом. За некоторые нарушения ему могут выписать штраф.
За какие нарушения во время поездки по Укрзализныце можно получить штраф, читайте в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.