Відмінусували понад 1200 "хороших росіян": Генштаб опублікував свіжу статистику

Станом на ранок 23 січня 2026 року сумарні втрати російської армії з початку повномасштабного вторгнення продовжують зростати. Оновлену статистику оприлюднили за підсумками бойових дій за попередню добу.

З 24 лютого 2022 року до 23 січня 2026 року загальні орієнтовні втрати особового складу армії РФ сягнули близько 1 232 090 осіб. За останню добу цей показник збільшився ще на 1280 військовослужбовців.

Особовий склад і бронетехніка

Станом на 23 січня підтверджено знищення 11 599 танків, з них три одиниці були виведені з ладу минулої доби. Втрати бойових броньованих машин склали 23 946 одиниць, також зі зростанням на три позиції за день.

Артилерія та засоби вогню

Істотний приріст зафіксовано за артилерійськими системами. Станом на 23 січня їхня загальна кількість втрат сягнула 36 549 одиниць, що на 33 більше, ніж днем раніше. Кількість знищених реактивних систем залпового вогню залишається на рівні 1623 одиниць.

Авіація, ППО та безпілотники

Російська армія за час війни втратила 1282 засоби протиповітряної оборони. Також підтверджено втрати 434 літаків і 347 вертольотів. Окремо відзначається зростання знищених безпілотників оперативно-тактичного рівня - 113 277 одиниць, з них 449 за останню добу.

Флот, ракети і техніка забезпечення

Від початку вторгнення знищено 4190 крилатих ракет, 28 кораблів і катерів, а також два підводних судна. Втрати автомобільної техніки та автоцистерн досягли 75 556 одиниць, приріст за добу склав 140 машин. Кількість знищеної спеціальної техніки зросла до 4050 одиниць.

Оприлюднені на 23 січня дані відображають інтенсивність бойових дій і тиск на військові ресурси Росії, що зберігається, за всіма основними напрямками