"Відлуння сталінських часів". Reuters розповіло про використання штрафбатів у росармії

У публікації вказується, що агенція спілкувалася з 13 російськими окупантами, з яких п'ятеро були військовослужбовцями ЗС РФ.

Західні журналісти зазначають, що відправлення "бійців" до підрозділу "Шторм Z", що частково складається з колишніх ув'язнених, стало способом покарання для російських солдатів, що провинилися, які беруть участь у війні проти України.

Так, Росармія використовує загони "Шторм Z", що складаються приблизно зі 100-150 осіб та є частиною регулярних підрозділів російської армії, у якості штурмовиків на найскладніших ділянках фронту.

Агентство назвало подібну практику російською армією "відлунням сталінських часів".

Російських солдатів можуть відправити до "Шторм Z" за розпиття алкоголю, вживання наркотиків, відмову від виконання наказів і не тільки.

Солдат ЗС РФ військової частини 40318 із 4-ї мотострілецької бригади розповів журналістам, що офіцери не цінують життя цих бійців, і додав, висловлюючись про "штормівців": "Це просто м'ясо".

При цьому Reuters звертає увагу, що за російськими законами військовий може бути переведений до штрафної частини тільки після засудження військовим судом. При цьому ніхто зі співрозмовників агентства не говорив про участь у таких засіданнях.

Нагадаємо, раніше начальник Сєвєродонецької районної військової адміністрації Роман Власенко розповів, що на тимчасово окупованій території Луганської області на півночі регіону російські загарбники формують у польових таборах підрозділи "Шторм-Z", до складу яких набрали переважно ув'язнених.

Нещодавно журналісти та розслідувачі з'ясували, що мобілізовані росіяни гинуть на війні в Україні в середньому за чотири - п'ять місяців після отримання повістки, а кожен п'ятий окупант - не прожив і двох місяців.