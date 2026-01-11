ua en ru
Головна » Життя » Суспільство

Відлига на сході, до -22 на півночі: якою буде погода в Україні цього тижня (карти)

Україна, Неділя 11 січня 2026 18:30
UA EN RU
Відлига на сході, до -22 на півночі: якою буде погода в Україні цього тижня (карти) Ілюстративне фото: синоптики дали прогноз погоди на тиждень (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

На цьому тижні Україну накриє зима з різкою зміною погоди: від відлиги на сході до сильних морозів на півночі та заході. Синоптики прогнозують снігопади, хуртовини та морози до -22 градусів у окремих регіонах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

У понеділок, 12 січня, у більшості регіонів України переважатиме сніжна погода. На сході можливий мокрий сніг з дощем, а на півночі та в центрі - можливе невелике прояснення.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • у північних областях - від -10 до -18 градусів;
  • у східних областях - від 0 до +2 градусів;
  • у центральних областях - від -8 до -16 градусів;
  • у південних областях - від +1 до -8 градусів;
  • у західних областях - від -8 до -16 градусів.

Відлига на сході, до -22 на півночі: якою буде погода в Україні цього тижня (карти)
У вівторок, 13 січня, опади у вигляді снігу можливі на заході країни, а також на сході, у решті регіонів буде сонячно. Найтепліше буде у південних регіонах.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • у північних областях - від -13 до -20 градусів;
  • у східних областях - від -9 до -16 градусів;
  • у центральних областях - від -10 до -18 градусів;
  • у південних областях - від -3 до -11 градусів;
  • у західних областях - від -5 до -15 градусів.

Відлига на сході, до -22 на півночі: якою буде погода в Україні цього тижня (карти)

У середу, 14 січня, снігопади прогнозуються у західних, центральних, північних та східних областях. Окрім цього очікується невелике проясненняі. Водночас, майже по всій території країни прогнозується не значне похолодання.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • у північних областях - від -13 до -22 градусів;
  • у східних областях - від -7 до -13 градусів;
  • у центральних областях - від -10 до -14 градусів;
  • у південних областях - від -5 до -12 градусів;
  • у західних областях - від -5 до -16 градусів.

Відлига на сході, до -22 на півночі: якою буде погода в Україні цього тижня (карти)

У четвер, 15 січня, за картами синоптиків знову можливе похолодання. Також сніжитме на заході, а на решті територій буде хмарно з проясненнями.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • у північних областях - від -9 до -20 градусів;
  • у східних областях - від -6 до -13 градусів;
  • у центральних областях - від -2 до -16 градусів;
  • у південних областях - від 02 до -10 градусів;
  • у західних областях - від -1 до -16 градусів.

Відлига на сході, до -22 на півночі: якою буде погода в Україні цього тижня (карти)

У п'ятницю, 16 січня, морози протримаються по всії території країни. Буде хмарно.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • у північних областях - від -9 до -20градусів;
  • у східних областях - від -3 до -8 градусів;
  • у центральних областях - від -7 до -16 градусів;
  • у південних областях - від 0 до -2 градусів;
  • у західних областях - від -1 до -12 градусів.

Відлига на сході, до -22 на півночі: якою буде погода в Україні цього тижня (карти)

Нагадаємо, за даними синоптика Наталки Діденко, в Україні зберігається холодна зимова погода. У понеділок, 12 січня, морози охоплять більшість регіонів, а суттєвого потепління найближчим часом не очікується.

Гідрометцентр Погода в Україні Снігопад
Новини
