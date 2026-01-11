ua en ru
Оттепель на востоке, до -22 на севере: какой будет погода в Украине на этой неделе (карты)

Украина, Воскресенье 11 января 2026 18:30
Оттепель на востоке, до -22 на севере: какой будет погода в Украине на этой неделе (карты) Иллюстративное фото: синоптики дали прогноз погоды на неделю (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

На этой неделе Украину накроет зима с резкой сменой погоды: от оттепели на востоке до сильных морозов на севере и западе. Синоптики прогнозируют снегопады, метели и морозы до -22 градусов в отдельных регионах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

В понедельник, 12 января, в большинстве регионов Украины будет преобладать снежная погода. На востоке возможен мокрый снег с дождем, а на севере и в центре - возможно небольшое прояснение.

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях - от -10 до -18 градусов;
  • в восточных областях - от 0 до +2 градусов;
  • в центральных областях - от -8 до -16 градусов;
  • в южных областях - от +1 до -8 градусов;
  • в западных областях - от -8 до -16 градусов.

Оттепель на востоке, до -22 на севере: какой будет погода в Украине на этой неделе (карты)
Во вторник, 13 января, осадки в виде снега возможны на западе страны, а также на востоке, в остальных регионах будет солнечно. Теплее всего будет в южных регионах.

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях - от -13 до -20 градусов;
  • в восточных областях - от -9 до -16 градусов;
  • в центральных областях - от -10 до -18 градусов;
  • в южных областях - от -3 до -11 градусов;
  • в западных областях - от -5 до -15 градусов.

Оттепель на востоке, до -22 на севере: какой будет погода в Украине на этой неделе (карты)

В среду, 14 января, снегопады прогнозируются в западных, центральных, северных и восточных областях. Кроме этого ожидается небольшое прояснение. В то же время, почти по всей территории страны прогнозируется незначительное похолодание.

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях - от -13 до -22 градусов;
  • в восточных областях - от -7 до -13 градусов;
  • в центральных областях - от -10 до -14 градусов;
  • в южных областях - от -5 до -12 градусов;
  • в западных областях - от -5 до -16 градусов.

Оттепель на востоке, до -22 на севере: какой будет погода в Украине на этой неделе (карты)

В четверг, 15 января, по картам синоптиков снова возможно похолодание. Также будет снежить на западе, а на остальных территориях будет облачно с прояснениями.

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях - от -9 до -20 градусов;
  • в восточных областях - от -6 до -13 градусов;
  • в центральных областях - от -2 до -16 градусов;
  • в южных областях - от 02 до -10 градусов;
  • в западных областях - от -1 до -16 градусов.

Оттепель на востоке, до -22 на севере: какой будет погода в Украине на этой неделе (карты)

В пятницу, 16 января, морозы продержатся по всей территории страны. Будет облачно.

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях - от -9 до -20градусов;
  • в восточных областях - от -3 до -8 градусов;
  • в центральных областях - от -7 до -16 градусов;
  • в южных областях - от 0 до -2 градусов;
  • в западных областях - от -1 до -12 градусов.

Оттепель на востоке, до -22 на севере: какой будет погода в Украине на этой неделе (карты)

Напомним, по данным синоптика Наталки Диденко, в Украине сохраняется холодная зимняя погода. В понедельник, 12 января, морозы охватят большинство регионов, а существенного потепления в ближайшее время не ожидается.

