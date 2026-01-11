Оттепель на востоке, до -22 на севере: какой будет погода в Украине на этой неделе (карты)

На этой неделе Украину накроет зима с резкой сменой погоды: от оттепели на востоке до сильных морозов на севере и западе. Синоптики прогнозируют снегопады, метели и морозы до -22 градусов в отдельных регионах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

В понедельник, 12 января, в большинстве регионов Украины будет преобладать снежная погода. На востоке возможен мокрый снег с дождем, а на севере и в центре - возможно небольшое прояснение.

Столбики термометров днем покажут:

в северных областях - от -10 до -18 градусов;

в восточных областях - от 0 до +2 градусов;

в центральных областях - от -8 до -16 градусов;

в южных областях - от +1 до -8 градусов;

в западных областях - от -8 до -16 градусов.



Во вторник, 13 января, осадки в виде снега возможны на западе страны, а также на востоке, в остальных регионах будет солнечно. Теплее всего будет в южных регионах.

Столбики термометров днем покажут:

в северных областях - от -13 до -20 градусов;

в восточных областях - от -9 до -16 градусов;

в центральных областях - от -10 до -18 градусов;

в южных областях - от -3 до -11 градусов;

в западных областях - от -5 до -15 градусов.

В среду, 14 января, снегопады прогнозируются в западных, центральных, северных и восточных областях. Кроме этого ожидается небольшое прояснение. В то же время, почти по всей территории страны прогнозируется незначительное похолодание.

Столбики термометров днем покажут:

в северных областях - от -13 до -22 градусов;

в восточных областях - от -7 до -13 градусов;

в центральных областях - от -10 до -14 градусов;

в южных областях - от -5 до -12 градусов;

в западных областях - от -5 до -16 градусов.

В четверг, 15 января, по картам синоптиков снова возможно похолодание. Также будет снежить на западе, а на остальных территориях будет облачно с прояснениями.

Столбики термометров днем покажут:

в северных областях - от -9 до -20 градусов;

в восточных областях - от -6 до -13 градусов;

в центральных областях - от -2 до -16 градусов;

в южных областях - от 02 до -10 градусов;

в западных областях - от -1 до -16 градусов.

В пятницу, 16 января, морозы продержатся по всей территории страны. Будет облачно.

Столбики термометров днем покажут: