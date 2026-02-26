"Відкрийте "Дружбу": Орбан написав листа Зеленському

"Протягом чотирьох років Ви працюєте над тим, щоб примусити Угорщину вступити у війну між Вашою країною та Росією. Протягом цього часу Ви отримали підтримку Брюсселя та заручилися підтримкою угорської опозиції", - заявив Орбан.

За його словами, Україна, Брюссель та угорська опозиція нібито координують зусилля, щоб привести до влади в Угорщині проукраїнський уряд.

"Останніми днями Ви заблокували нафтопровод "Дружба", який має вирішальне значення для енергопостачання Угорщини. Ваші дії суперечать інтересам Угорщини та ставлять під загрозу безпечне та доступне енергопостачання угорських сімей", - додав він.

Угорський прем‘єр також закликав Україну змінити "антиугорську політику". Він також додав, що нібито не несе відповідальності за ситуацію, в якій опинилася Україна.

"Ми співчуваємо українському народу, але ми не бажаємо брати участь у війні. Ми не хочемо фінансувати воєнні зусилля та не хочемо платити більше за енергоносії", - додав Орбан.

Підсумовуючи, він також закликав "відкрити нафтопровід "Дружба" та утриматися від "подальших нападів на енергетичну безпеку Угорщини".