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Відкривайте рахунки для юридичних осіб у ПУМБ онлайн за 10 хвилин!

П'ятниця 03 травня 2024 09:00 promo
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З думкою про юридичних осіб та їх комфорт Перший Український Міжнародний Банк (ПУМБ) запровадив новий сервіс дистанційного відкриття поточних рахунків, залишивши у минулому відвідування відділень та паперові документи.

Відкривайте рахунки для юридичних осіб у ПУМБ онлайн за 10 хвилин!

Процес дуже швидкий та економить найдорогоцінніше для тих, хто займається бізнесом – час. Протягом всього 10 хвилин юридична особа має можливість отримати рахунок у ПУМБ та доступ до цілої бізнес-екосистеми: інтернету-банкінгу та мобільного застосунку ПУМБ Digital Business.

Все, що потрібно мати керівнику компанії – це ID-картку або закордонний паспорт та активний Дія.Підпис у застосунку Дія.

Далі лише знадобиться:

  • Натиснути «Відкрити рахунок» та обрати спосіб «Ідентифікація через Дію»;
  • Ознайомитись з «Умовами відкриття рахунку онлайн»;
  • Ввести номер телефону керівника та підтвердити його OTP-паролем;
  • Надіслати копію паспорта керівника через застосунок Дія;
  • Обрати юридичну особу, для якої необхідно відкрити рахунок;
  • Заповнити анкетні дані;
  • Та підписати заяву на приєднання до договору банківського обслуговування за допомогою Дія.Підпису.

Ось і все – рахунок відкрито! Логін та пароль для здійснення входу у ПУМБ Digital Business будуть надіслані користувачу автоматично.

«Ми довго працювали над тим, аби всі переваги дистанційного обслуговування у ПУМБ стали доступними не тільки фізичним особам-підприємцям, а й юридичним особам. Сьогодні ми з гордістю анонсуємо можливість онлайн-відкриття рахунку у банку і для компаній. Багато зусиль було зосереджено на тому, щоб зробити процес легким, а головне швидким. З початку року ми вже відкрили більше 220 рахунків повністю дистанційно з середнім таймінгом всього у 10 хвилин» - ділиться Масюк Максим, начальник управління Digital розвитку малого бізнесу ПУМБ.

Бажаєте переконатися у швидкості вже зараз? Переходьте за посиланням та відкривайте рахунок для юридичних осіб онлайн у ПУМБ сьогодні.

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