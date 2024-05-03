ua en ru
Пт, 03 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Открывайте счета для юридических лиц в ПУМБ онлайн за 10 минут!

Пятница 03 мая 2024 09:00 promo
UA EN RU

С мыслью про юридические лица и их комфорт Первый Украинский Международный Банк (ПУМБ) представил новую услугу дистанционного открытия текущих счетов, оставив в прошлом посещения отделений и бумажные документы.

Открывайте счета для юридических лиц в ПУМБ онлайн за 10 минут!

Процесс очень быстрый и экономит самое ценное для владельцев бизнеса – время. Всего за 10 минут юридическое лицо сможет получить счет в ПУМБ и доступ к целой бизнес-экосистеме – интернет-банкингу и мобильному приложению ПУМБ Digital Business.

Все, что нужно иметь руководителю компании – это действительную ID-карту или заграничный паспорт гражданина Украины и активный Дія.Підпис в приложении Дія.

Далее лишь потребуется:

  • Нажать «Открыть счет» и выбрать способ «Ідентифікація через Дію»;
  • Ознакомиться с «Условиями открытия счета онлайн»;
  • Ввести номер телефона руководителя и подтвердить его OTP-паролем;
  • Отправить копию паспорта руководителя через приложение Дія;
  • Выбрать юридическое лицо, для которого необходимо открыть счет;
  • Заполнить анкетные данные;
  • И подписать заявление на присоединение к договору банковского обслуживания с помощью Дія.Підпис.

«Мы долго работали над тем, чтобы все преимущества дистанционного обслуживания в ПУМБ стали доступными не только физическим лицам-предпринимателям, но и юридическим лицам. Сегодня банк с гордостью объявляет о возможности онлайн-открытия счетов и для компаний. Множество усилий было направлено на то, чтобы сделать процесс легким и, главное, быстрым. С начала года мы уже открыли больше 220 счетов дистанционно со средним таймингом всего в 10 минут» - делится Масюк Максим, начальник управления Digital развития малого бизнеса ПУМБ.

Хотите убедиться в скорости уже сейчас? Переходите по ссылке и открывайте счет для юридических лиц онлайн в ПУМБ сегодня.

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
ВСУ улучшили свои тактические позиции в районе Серебрянского лесничества: карты ISW
ВСУ улучшили свои тактические позиции в районе Серебрянского лесничества: карты ISW
DAILY
Бен Ходжес: США и Германия должны наконец-то сказать: мы хотим, чтобы Украина победила
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Бен Ходжес: США и Германия должны наконец-то сказать: мы хотим, чтобы Украина победила