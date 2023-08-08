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Відкрив конфорки газу і напав на перехожого з сокирою. Поліція затримала злодія у Києві

Фото: поліція запобігла вибуху газу в багатоповерхівці Подільського району Києва (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

У Києві поліція затримала чоловіка, який напав на перехожого із сокирою. Виявилося, що у своїй квартирі він відкрив усі конфорки газу та пішов "гуляти" столицею.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва.

"Подія трапилася вчора в Подільському районі. Поліцейських зупинив наляканий громадянин, який повідомив, що на нього накинувся невідомий з сокирою та шприцом в руках", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці разом з підмогою, яку встигли викликати по дорозі, негайно кинулись на місце, де чоловік зустрів невідомого з сокирою.

"Там охоронці порядку виявили чоловіка, який тримав в руці шприц із прозорою речовиною, а біля нього в траві лежала сокира. Громадянин неадекватно поводився і мав ознаки наркотичного сп'яніння", - додали в поліції.

Патрульні переконали чоловіка покласти шприц на землю. Своєю чергою, він розповів поліцейським, що вдома відкрив 4 конфорки газової плити й добровільно віддав їм ключі від квартири.

"Один екіпаж затримав громадянина, а інший піднявся до житла, де охоронці порядку відчули різкий запах газу. Інспектори відчинили вікна та викликали на місце аварійну службу, які опломбували газову трубу до квартири", - додали в поліції.

Вибух газу в Києві

22 червня в Києві пролунав вибух у багатоповерхівці в Дніпровському районі. Там вибухнув газ. Загинули двоє людей, двоє поранено. Докладніше про цей інцидент - у матеріалі РБК-Україна.

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