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Открыл конфорки газа и напал на прохожего с топором. Полиция задержала преступника в Киеве

ото: полиция предотвратила взрыв газа в многоэтажке Подольского района Киева (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

В Киеве полиция задержала мужчину, который напал на прохожего с топором. Оказалось, что в своей квартире он открыл все конфорки газа и пошел "гулять" по столице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева.

"ЧП произошло вчера в Подольском районе. Полицейских остановил напуганный гражданин, который сообщил, что на него набросился неизвестный с топором и шприцем в руках", - говорится в сообщении.

Правоохранители вместе с подспорьем, которое успели вызвать по дороге, немедленно бросились на место, где мужчина встретил неизвестного с топором.

"Там стражи порядка обнаружили мужчину, который держал в руке шприц с прозрачным веществом, а возле него в траве лежал топор. Гражданин неадекватно вел себя и имел признаки наркотического опьянения", - добавили в полиции.

Патрульные убедили мужчину положить шприц на землю. В свою очередь, он рассказал полицейским, что дома открыл 4 конфорки газовой плиты и добровольно отдал им ключи от квартиры.

"Один экипаж задержал гражданина, а другой поднялся до жилья, где стражи порядка почувствовали резкий запах газа. Инспекторы открыли окна и вызвали на место аварийную службу, опломбиравшую газовую трубу в квартиру", - добавили в полиции.

Взрыв газа в Киеве

22 июня в Киеве раздался взрыв в многоэтажке в Днепровском районе. Там взорвался газ. Погибли два человека, двое были ранены. Подробнее об этом инциденте - в материале РБК-Украина.

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