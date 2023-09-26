Відкриття сезону Формули-1 отримав обіцянку про місце в "Ред Буллі": є нюанс

21-річний новозеландець близький до отримання статусу основного гонщика F1. Замість "Альфа Таурі" він може продовжити кар'єру в основній команді "червоних биків".

Лоусон стане пілотом "Ред Булла" в сезоні-2025. Австрійська стайня запропонувала молодому гонщику бути резервістом обох команд у наступному сезоні, щоб гарантовано бути основним через рік. Раніше він не зміг завоювати місце в кокпіті "Альфа Таурі" на сезон-2024.

Лоусон яскраво замінив травмованого Даніеля Ріккардо на етапах у Нідерландах, Італії, Сингапурі та Японії. Новозеландський пілот жодного разу не фінішував за межами топ-15. Найкращий результат – 9-те місце на Гран-прі Сингапуру. Однак, "Альфа Таурі" зберегла пару Цунода-Ріккардо на новий сезон.

Нова Зеландія у Формулі-1

Лоусон став десятим гонщиком із острівної держави в Королівських автоперегонах. Найуспішнішим із них залишається Денні Галм – чемпіон світу-1967 за кермом "Бребхема".

Він здобув 8 перемог у Формулі-1 та 33 рази піднімався на подіум. У першій трійці гран-прі також завершували Брюс Макларен (27 разів, зокрема 4 перемоги) і Кріс Еймон (11). Останній представник Нової Зеландії у F1 до Лоусона – Брендон Хартлі, який провів два сезони в "Торо Россо" (2017, 2018).

На нижчих рівнях Лоусон завоював титули в новозеландській Formula Ford Championship (2016/17) та Toyota Racing Series (2019). До програми молодих гонщиків "Ред Булла" потрапив у 2019 році.