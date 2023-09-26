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Открытие сезона Формулы-1 получил обещание о месте в "Ред Булле": есть нюанс

Фото: Лиам Лоусон (в центре) заменит Серхио Переса (справа)? (redbullcontentpool.com)
Автор: Антон Федорцив

Резервный пилот конюшни Королевских автогонок "Альфа Таури" Лиам Лоусон получит место боевого пилота в системе "Ред Булла" при выполнении одного условия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sports Illustrated.

21-летний новозеландец близок к получению статуса основного гонщика F1. Вместо "Альфа Таури" он может продолжить карьеру в основной команде "красных быков".

Лоусон станет пилотом "Ред Булла" в сезоне-2025. Австрийская конюшня предложила молодому гонщику быть резервистом обеих команд в следующем сезоне, чтобы гарантированно быть основным через год. Ранее он не смог завоевать место в кокпите "Альфа Таури" на сезон-2024.

Лоусон ярко заменил травмированного Даниэля Риккардо на этапах в Нидерландах, Италии, Сингапуре и Японии. Новозеландский пилот ни разу не финишировал за пределами топ-15. Лучший результат – 9-е место на Гран-при Сингапура. Однако "Альфа Таури" сохранила пару Цунода-Риккардо на новый сезон.

Новая Зеландия в Формуле-1

Лоусон стал десятым гонщиком из островного государства в Королевских автогонках. Самым успешным из них остается Денни Халм – чемпион мира-1967 за рулем "Брэбхема".

Он завоевал 8 побед в Формуле-1 и 33 раза поднимался на подиум. В первой тройке гран-при также завершали Брюс Макларен (27 раз, в частности 4 победы) и Крис Эймон (11). Последний представитель Новой Зеландии в F1 в Лоусон – Брендон Хартли, проведший два сезона в "Торо Россо" (2017, 2018).

На низших уровнях Лоусон завоевал титулы в новозеландской Formula Ford Championship (2016/17) и Toyota Racing Series (2019). В программу молодых гонщиков "Ред Булла" попал в 2019 году.

К слову, нидерланец Ферстаппен одержал победу в Японии и обеспечил "Ред Буллу" Кубок конструкторов-2023.

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Формула-1