Ферстаппен перемогою на Гран-прі Японії приніс "Ред Буллу" Кубок конструкторів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати гонки .

На старті лідер сезону опинився під пресингом двох пілотів "Макларена". Утім, випередити нідерландця на перших метрах дистанції Піастрі та Норріс не змогли. Зате обмінялися позиціями на користь останнього.

Головним же героєм старту гран-прі став Алонсо, який із десятого місця піднявся на 6-те. Проте, стартові здобутки трохи нівелював сейфтікар через низку інцидентів, зокрема спровоковану пілотом "Альфа Ромео" Чжоу контакт. Плин подій на трасі заспокоївся аж до хвилі піт-стопів.

Зіграти стратегічно спробував Расселл із "Мерседеса". Він розтягнув перший відрізок, щоб відвідати бокси лише одного разу проти двох візитів у решти конкурентів. І після другої хвилі піт-стопів у районі 35-39 кіл британець справді опинився в боротьбі за подіум. Однак, втриматися там не зміг.

Спершу Расселла обійшли обидва "Макларени". Далі з ним розібрався Леклер із "Феррарі" та партнер по команді Хемілтон. Остаточно провалився план на 50-му колі, коли британський пілот віддав позицію ще й Сайнсу ("Феррарі"). Зрештою, Расселл змушений був задовольниться 7-м місцем.

Натомість Ферстаппен фінішував у гордій самотності першим. Чергова перемога нідерландця з найшвидшим колом дозволили "Ред Буллу" достроково завоювати Кубок конструкторів. Навіть зі сходом Переса австрійська стайня стала недосяжною для всіх конкурентів.

Класифікація Гран-прі Японії-2023: