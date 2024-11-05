Відкриття бізнесу за 20 хвилин: з'явилися ще 5 нових послуг для підприємців у "Дії"

Він нагадав, що сервіс "е-Підприємець" допомагає значно спростити процес відкриття бізнесу, дозволяючи отримати комплекс послуг за однією заявою лише за 20 хвилин замість звичних 10+ днів.

Федоров також порівняв новий функціонал з послугами сервісу "єМалятко", проте він адаптований до потреб бізнесу.

За його словами, 6 місяців тому "е-Підприємець" уже охоплював 10 послуг, включаючи відкриття ФОП та подачу пожежної декларації.

Зараз, завдяки новому бета-тестуванню, було додано ще 5 нових послуг, серед яких:

повідомлення про використання єдиного рахунку;

повідомлення про прийняття працівника на роботу;

реєстрація РРО та ПРРО;

повідомлення про об’єкти оподаткування (форма 20-ОПП).

Федоров також зазначив, що зручність сервісу полягає в тому, що підприємець просто обирає вид діяльності, а "е-Підприємець" автоматично пропонує найпопулярніші послуги, що можуть знадобитися.

Сервіс зберігає усі необхідні документи в особистому кабінеті на порталі "Дії", щоб їх не доводилось шукати серед паперових архівів.

"Раніше, щоб відкрити бізнес, треба було обійти 7+ установ, зібрати, без перебільшень, кілограми паперів та витратити до 53 днів. Зараз весь процес триває до 30 хвилин", - повідомив Федоров.

Раніше ми розповідали про послуги, які доступні на сервісі "е-Підприємець".