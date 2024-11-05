UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Вибори в США Ізраїль новини Зеленський заяви Обличчя Війни

Відкриття бізнесу за 20 хвилин: з'явилися ще 5 нових послуг для підприємців у "Дії"

Фото: додаток "Дія" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ніна Єланська

Сьогодні у сервісі "е-Підприємець" на порталі "Дія" з'явилися нові корисні послуги для підприємців, які поки що доступні у бета-режимі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

Він нагадав, що сервіс "е-Підприємець" допомагає значно спростити процес відкриття бізнесу, дозволяючи отримати комплекс послуг за однією заявою лише за 20 хвилин замість звичних 10+ днів.

Федоров також порівняв новий функціонал з послугами сервісу "єМалятко", проте він адаптований до потреб бізнесу.

За його словами, 6 місяців тому "е-Підприємець" уже охоплював 10 послуг, включаючи відкриття ФОП та подачу пожежної декларації.

Зараз, завдяки новому бета-тестуванню, було додано ще 5 нових послуг, серед яких:

  • повідомлення про використання єдиного рахунку;
  • повідомлення про прийняття працівника на роботу;
  • реєстрація РРО та ПРРО;
  • повідомлення про об’єкти оподаткування (форма 20-ОПП).

Федоров також зазначив, що зручність сервісу полягає в тому, що підприємець просто обирає вид діяльності, а "е-Підприємець" автоматично пропонує найпопулярніші послуги, що можуть знадобитися.

Сервіс зберігає усі необхідні документи в особистому кабінеті на порталі "Дії", щоб їх не доводилось шукати серед паперових архівів.

"Раніше, щоб відкрити бізнес, треба було обійти 7+ установ, зібрати, без перебільшень, кілограми паперів та витратити до 53 днів. Зараз весь процес триває до 30 хвилин", - повідомив Федоров.

Раніше ми розповідали про послуги, які доступні на сервісі "е-Підприємець".

Нагадаємо, що завдяки порталу "Дія" молоді українські підприємці можуть швидко оформити заяву на отримання гранту в рамках програми "Власна справа".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
БізнесДія