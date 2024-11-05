Відкриття бізнесу за 20 хвилин: з'явилися ще 5 нових послуг для підприємців у "Дії"

Сьогодні у сервісі "е-Підприємець" на порталі "Дія" з'явилися нові корисні послуги для підприємців, які поки що доступні у бета-режимі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.
Він нагадав, що сервіс "е-Підприємець" допомагає значно спростити процес відкриття бізнесу, дозволяючи отримати комплекс послуг за однією заявою лише за 20 хвилин замість звичних 10+ днів.
Федоров також порівняв новий функціонал з послугами сервісу "єМалятко", проте він адаптований до потреб бізнесу.
За його словами, 6 місяців тому "е-Підприємець" уже охоплював 10 послуг, включаючи відкриття ФОП та подачу пожежної декларації.
Зараз, завдяки новому бета-тестуванню, було додано ще 5 нових послуг, серед яких:
Федоров також зазначив, що зручність сервісу полягає в тому, що підприємець просто обирає вид діяльності, а "е-Підприємець" автоматично пропонує найпопулярніші послуги, що можуть знадобитися.
Сервіс зберігає усі необхідні документи в особистому кабінеті на порталі "Дії", щоб їх не доводилось шукати серед паперових архівів.
"Раніше, щоб відкрити бізнес, треба було обійти 7+ установ, зібрати, без перебільшень, кілограми паперів та витратити до 53 днів. Зараз весь процес триває до 30 хвилин", - повідомив Федоров.
Раніше ми розповідали про послуги, які доступні на сервісі "е-Підприємець".
Нагадаємо, що завдяки порталу "Дія" молоді українські підприємці можуть швидко оформити заяву на отримання гранту в рамках програми "Власна справа".
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