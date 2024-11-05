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Открытие бизнеса за 20 минут: появилось еще 5 новых услуг для предпринимателей в "Дии"

Фото: приложение "Дия" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Нина Еланская

Сегодня в сервисе "е-Предприниматель" на портале "Дия" появились новые полезные услуги для предпринимателей, которые пока доступны в бета-режиме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

Он напомнил, что сервис "е-Предприниматель" помогает значительно упростить процесс открытия бизнеса, позволяя получить комплекс услуг по одному заявлению всего за 20 минут вместо привычных 10+ дней.

Федоров также сравнил новый функционал с услугами сервиса "еМалятко", однако он адаптирован к потребностям бизнеса.

По его словам, 6 месяцев назад "е-Предприниматель" уже охватывал 10 услуг, включая открытие ФЛП и подачу пожарной декларации.

Сейчас благодаря новому бета-тестированию было добавлено еще 5 новых услуг, среди которых:

  • уведомление об использовании единого счета;
  • уведомление о принятии работника на работу;
  • регистрация РРО и ПРРО;
  • уведомление об объектах налогообложения (форма 20-ОПП).

Федоров также отметил, что удобство сервиса заключается в том, что предприниматель просто выбирает вид деятельности, а "е-Предприниматель" автоматически предлагает самые популярные услуги, которые могут понадобиться.

Сервис хранит все необходимые документы в личном кабинете на портале "Дия", чтобы их не приходилось искать среди бумажных архивов.

"Раньше, чтобы открыть бизнес, нужно было обойти 7+ учреждений, собрать без преувеличений килограммы бумаг и потратить до 53 дней. Сейчас весь процесс длится до 30 минут", - сообщил Федоров.

Ранее мы рассказывали об услугах, доступных на сервисе "е-Предприниматель".

Напомним, что благодаря порталу "Дия" молодые украинские предприниматели могут быстро оформить заявление на получение гранта в рамках программы "Собственное дело".

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