Нагадаємо, нещодавно міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров категорично відкинув можливість будь-якого припинення вогню на території України.

У Москві заяву пояснили тим, що тимчасова пауза в бойових діях нібито дасть змогу українським Силам оборони перегрупуватися та отримати нові партії озброєння від західних партнерів.

Крім того, очільник МЗС РФ традиційно звинуватив українську владу у створенні "неприйнятних умов" для проведення президентських виборів.

Своєю чергою, президент України Володимир Зеленський раніше зазначав, що Україна готова провести вибори нового президента, проте виключно за умови, якщо російський диктатор Володимир Путін погодиться на повноцінне 60-денне перемир’я.

Наразі Кремль продовжує відкидати всі дипломатичні пропозиції щодо припинення вогню.