Убийцы обнаглели. Сибига жестко ответил Лаврову на отказ от прекращения огня

Россия демонстрирует полное пренебрежение к призывам к миру и открыто отвергает мирные инициативы президента США Дональда Трампа из-за отсутствия должного давления.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его страницу в соцсети X.
Глава украинского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что российская сторона открыто демонстрирует высокомерие в вопросе урегулирования конфликта.
"Россия отвергает мир. Всем это известно. Но то, насколько открыто они готовы отклонить предложения президента Трампа, показывает, насколько они высокомерны", - отметил Сибига.
Дипломат подчеркнул прямую зависимость между международным давлением на кремлевский режим и уровня его агрессивной риторики.
"Русские убийцы совсем не уважают призывы к миру. Вот что происходит, когда давление ослабляется: чем меньше давления, тем больше высокомерия", - добавил министр.
Напомним, недавно министр иностранных дел России Сергей Лавров категорически исключил возможность любого прекращения огня на территории Украины.
В Москве заявление объяснили тем, что временная пауза в боевых действиях якобы позволит украинским Силам обороны перегруппироваться и получить новые партии вооружения от западных партнеров.
Кроме того, глава МИД РФ традиционно обвинил украинские власти в создании "неприемлемых условий" для проведения президентских выборов.
В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский ранее отмечал, что Украина готова провести выборы нового президента, однако исключительно при условии, если российский диктатор Владимир Путин согласится на полноценное 60-дневное перемирие.
Пока Кремль продолжает отвергать все дипломатические предложения по прекращению огня.