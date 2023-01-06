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Відкрита підтримка "ДНР" та "ЛНР" дорого обійдеться Кремлю, - британська розвідка

Фото: Кремль дорого заплатить за відкриту підтримку терористичних угруповань "ДНР" та "ЛНР" (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Окуповані території Донецької та Луганської областей з 2014 року дорого коштують Кремлю. Тепер витрати лише зростуть.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, 29 грудня армії так званих "ЛНР" та "ЛНР" були офіційно включені до складу збройних сил Росії 31 грудня 2022 року. Президент Путін вручив формуванням їхні бойові прапори під час приїзду до Ростова-на-Дону.

При цьому Росія стверджує, що ЛНР і ДНР є невід'ємними частинами Російської Федерації після фіктивних референдумів про приєднання у вересні 2022 року. Тим не менш, з 2014 року Росія контролювала обидві ці території, створивши 1-й армійський корпус "ДНР" та 2-й армійський корпус "ЛНР" та підтримавши їх російськими військовими.

За даними британської розвідки, статус та ідентичність "ДНР" та "ЛНР", ймовірно, залишаються предметом розбіжностей у російській системі. Ще до вторгнення у лютому 2022 року ці території вимагали значних витрат російських фінансів.

"Тепер, коли Кремль відкрито заявив про їх підтримку, вони, ймовірно, принесуть великі політичні, дипломатичні та фінансові витрати для Росії, які продовжаться набагато довше за поточну фазу конфлікту", - зазначають у Міноборони Британії.

Раніше британська розвідка пояснила високі втрати в російській армії непрофесіоналізмом військових.

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