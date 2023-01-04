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Британська розвідка назвала причину високих втрат у російській армії

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Україна, Середа 04 січня 2023 08:41
Британська розвідка назвала причину високих втрат у російській армії Фото: рашисти гинуть через свій непрофесіоналізм (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

У зруйнованій будівлі ПТУ-19 у Макіївці, крім мобілізованих, також розмістили склад боєприпасів. Непрофесіоналізм російської армії сприяє високому рівню втрат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, 31 грудня 2022 року Україна завдала удару по будівлі ПТУ в місті Макіївка, що утримується Росією, недалеко від Донецька, яку Росія захопила для використання у військових цілях. Будівля була повністю зруйнована і, як підтвердили в Міноборони Росії, загинуло 89 російських військовослужбовців.

"З огляду на масштаби пошкоджень існує реальна ймовірність того, що боєприпаси зберігалися поряд з розміщенням військ, які вибухнули під час удару, викликавши вторинні вибухи", - йдеться в повідомленні.

За даними британської розвідки, будівля знаходилася всього за 12,5 км від Авдіївського сектора лінії фронту, одного з найзапекліших районів конфлікту.

"Російські військові мають досвід небезпечного зберігання боєприпасів задовго до нинішньої війни, але цей інцидент показує, як непрофесіоналізм сприяє високому рівню втрат у Росії", - зазначають у Міноборони Британії.

Раніше британська розвідка пояснила копання марних окопів у Білгородській області недоліками системи прийняття рішень у РФ, а також бажанням чиновників робити політично доцільні висновки.

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