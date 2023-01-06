Открытая поддержка "ДНР" и "ЛНР" дорого обойдется Кремлю, - британская разведка

Как отмечается в сводке, 29 декабря армии так называемых "ЛНР" и "ЛНР" были официально включены в состав вооруженных сил России 31 декабря 2022 года. Президент Путин вручил формированиям их боевые знамена во время приезда в Ростов-на-Дону.

При этом Россия утверждает, что "ЛНР" и "ДНР" являются неотъемлемыми частями Российской Федерации после фиктивных референдумов о присоединении в сентябре 2022 года. Тем не менее, с 2014 года Россия контролировала обе эти территории, создав 1-й армейский корпус "ДНР" и 2-й армейский корпус "ЛНР" и поддержав их российскими военными.

По данным британской разведки, статус и идентичность "ДНР" и "ЛНР", вероятно, остаются предметом разногласий в российской системе. Еще до вторжения в феврале 2022 года эти территории требовали значительных трат российских финансов.

"Теперь, когда Кремль открыто заявил об их поддержке, они, вероятно, принесут большие политические, дипломатические и финансовые издержки для России, которые продлятся намного дольше текущей фазы конфликта", - отмечают в Минобороны Британии.