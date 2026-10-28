"Відкрита гра": Зеленський розкрив замисел Норвегії і Фінляндії щодо переговорів з Путіним

Переговори Стере, Стубба та Путіна

За словами глави держави, у ніч на 27 жовтня він поспілкувався з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере та президентом Фінляндії Александром Стуббом.

Ці контакти відбулися як продовження зустрічі в Осло і напередодні розмови з Путіним.

"Ми проговорили тематику. В принципі, в нас був бриф в Осло щодо тематики майбутньої запланованої тристоронньої зустрічі переговорних груп в листопаді в Абу-Дабі. І вони хотіли проговорити це зі мною і потім - з лідером Росії. Ми з ними тоді поговорили, але публічно з цим не виходили, бо вже була ніч", - пояснив Зеленський.

Він нагадав, що вже вранці 27 жовтня відбулися перемовини з Путіним, під час яких кожна з сторін озвучувала свою позицію. Коли вони завершилися - Стубб і Стере одразу подзвонили Зеленському й розповіли всі деталі.

"В принципі, передали те, що наче є відчуття, що росіяни серйозно налаштовані на зустріч в Абу-Дабі. Тематикою мають бути такі питання: перші деескалаційні кроки, головні пріоритети для української сторони - зокрема безпекові, та загалом закінчення цієї війни", - наголосив Зеленський.

Чого Україна чекає від зустріч в Абу-Дабі

За словами президента, під час зустрічі технічних груп Київ розраховує на результат або кроки до такого результату. Насамперед ідеться про:

деескалаційні кроки щодо енергетики, а також на морі,

обмін полонених та їх повернення додому,

обговорення того, в якому форматі може відбутися тристороння зустріч на рівні лідерів.

"Це адженда з нашої сторони, яку ми обговорювали з нашими американськими партнерами. Безумовно, важливе питання - гарантії безпеки для України. Є такий запит до американців і європейців від нас. І Росія піднімає таке саме питання, що їм також потрібні гарантії безпеки", - додав глава держави.

Зеленський повідомив, що Фінляндія та Норвегія також матимуть комунікацію з радниками з питань нацбезпеки інших країн Європи, іншими партнерами - щоб дати бриф по розмові.



Як пояснив президент, коли відбувалася підготовка до зустрічі в Брюсселі, то мовилося про формат зі США, лідерами ЄС та генсеком НАТО. У центрі уваги - різні питання та підготовка до тристоронньої зустрічі.

"Наприклад, обговорити, які можуть бути гарантії безпеки, як ми їх для себе бачимо, а потім усе це викласти на папері й бути готовими до адженди тристоронньої зустрічі. Але, наскільки я розумію, у Вашингтоні є питання щодо Близького Сходу, тому американські партнери попросили нас змінити дату - щоб їхні представники у цей час могли бути у Вашингтоні", - зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що наразі Київ очікує на нові пропозиції щодо такої зустрічі з командою Дональда Трампа.

Навіщо Фінляндії та Норвегії переговори з Путіним

За словами Зеленського, це була ініціатива Стере та Стубба

Глава держави звернув увагу на те, що в своєму офіційному повідомленні вони так і зазначили, що Норвегія і Фінляндія представляють Норвегію і Фінляндію.

Як пояснив Зеленський, вони говорять не просто як країни європейські, а як країни-сусіди Росії.

"І це справедливо, що вони діляться цією інформацією з усіма європейцями та проговорюють адженду з Україною, Європою, Сполученими Штатами. Вони хочуть мати більшу роль. У нас дійсно дуже хороші відносини з цими країнами. Вони дійсно допомагають, ЄС і Європа в ширшому колі, бо Норвегія не член Євросоюзу. І коли є гарантії безпеки, які хоче проговорювати Україна, і гарантії безпеки, які хоче проговорювати Росія, вони вважають, що для них це також серйозний виклик - як для сусідів Росії і як для європейських країн і як для серйозних наших партнерів. Вони хочуть брати більшу участь", - наголосив Зеленський.

Глава держави зазначив, що позитивно ставиться до цієї ініціативи, а також підтримує формат їхньої комунікації з Кремлем.



На цьому тлі він нагадав, що зустріч на Алясці свого часу зняла дипломатичну ізоляцію з Росії.

"Це факт: "рускіє" були дипломатично ізольовані значною частиною світу, і Аляска зняла цю ізоляцію. Після Аляски вже були комунікації європейців. Просто не так відкрито, як це зробили лідери Норвегії і Фінляндії. Всі розуміють, що були комунікації на рівні радників з питань нацбезпеки, на рівні розвідок. Окрім Європи, комунікували і Туреччина, і країни Близького Сходу. Тобто це відбувається", - пояснив Зеленський.

За його словами, також були комунікації деяких людей, про які Києву стало відомо вже після того, як вони відбулись.

"А тут абсолютно відкрита гра - завчасне обговорення, повний бриф, прозорі завдання. Фінляндія і Норвегія показують, що хочуть відкрити ще якийсь канал комунікації, щоб Європа могла отримувати інформацію не тільки через США і щоб Росія могла чути певні речі безпосередньо", - підсумував Зеленський.