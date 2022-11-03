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Откроет ящик Пандоры. Подоляк описал риски победы Путина для мира

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Четверг 03 ноября 2022 17:50
Откроет ящик Пандоры. Подоляк описал риски победы Путина для мира Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента (president.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Победа России в войне против Украины начнет в мире ядерную гонку, где международное право будут решать только более сильные страны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Мир должен понять: любая уступка РФ станет победой Путина и откроет ящик Пандоры. Тираны поймут, что международное право не работает: кто сильный, тот и прав. Другие начнут ядерную гонку. Если в комнате не будет взрослых, будет Украина", - написал Подоляк.

Напомним, РБК-Украина также писало о том, что Подоляк отреагировал на призыв бывшего старшего директора по делам Европы в Совете национальной безопасности Белого дома Чарльза Купчана заставить Украину уступить территории России.

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