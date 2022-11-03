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Подоляк різко відреагував на заклик примусити Україну відмовитись від територій

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Четвер 03 листопада 2022 13:30
Подоляк різко відреагував на заклик примусити Україну відмовитись від територій Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергій Пишкін

Перемога Росії означатиме встановлення нових законів у світі, де право визначатимуть ті, в кого є ядерна зброя.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Україна може виграти, це небезпечно. Час змусити її до відмови від територій" - фантастична пропозиція пана Купчана (Чарльз Купчан, колишній старший директор у справах Європи в Раді національної безпеки Білого дому), в The New York Times. Запевню автора: якщо Путін переможе, світ не стане безпечнішим. Вам не сподобається жити в джунглях, де право визначають не закони, а наявність ядерної зброї", - написав Подоляк.

"Пропозиція" Купчана

У своїй статті, Купчан заявив про те, що США нібито варто якнайшвидше змусити Україну сісти за стіл переговорів, оскільки перемога наших воїнів та повернення наших земель може спровокувати нову світову війну.

"Успіхи України на полі бою можуть зайти занадто далеко. Якщо оборона України не варта американських чобіт на землі, то повернення всього Донбасу і Криму під український контроль не варте того, щоб ризикувати новою світовою війною. <...> Але спроба Путіна підкорити Україну вже провалилася, і наполягання на повній поразці Росії є непотрібною авантюрою", - написав Купчан.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами Подоляка, відновлення "зернової угоди" після нещодавнього "призупинення" Росією, вказує на те, що голова Кремля Володимир Путін поступається сильнішим лідерам, які мають чітку позицію.

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