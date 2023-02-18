Кулеба зустрівся з Блінкеном та закликав США почати навчання українських пілотів на F-16
Україна знову закликала США розпочати навчання українських пілотів на F-16.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку глави МЗС України Дмитра Кулеби.
"Я подякував держсекретарю Ентоні Блінкену та США за підтримку України", - йдеться у повідомленні.
Під час зустрічі Кулеба та Блінкен обговорили прискорення доставки військової допомоги для ЗСУ.
"Ми також координували нашу спільну роботу щодо мобілізації підтримки майбутніх голосувань в ООН", - додав Кулеба.
Міністр знову повторив свій заклик до США розпочати навчання українських пілотів на F-16.
Нагадаємо, що група американських законодавців закликала президента США Джо Байдена розпочати постачання Україні винищувачів-бомбардувальників F-16.
У США припускають, що можуть відправити свої бойові літаки в Україну під час затягування війни або ж дати дозвіл на реекспорт винищувачів F-16, які знаходяться на озброєнні в інших країнах.
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