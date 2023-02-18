Кулеба зустрівся з Блінкеном та закликав США почати навчання українських пілотів на F-16

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку глави МЗС України Дмитра Кулеби.

Під час зустрічі Кулеба та Блінкен обговорили прискорення доставки військової допомоги для ЗСУ.

"Я подякував держсекретарю Ентоні Блінкену та США за підтримку України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що група американських законодавців закликала президента США Джо Байдена розпочати постачання Україні винищувачів-бомбардувальників F-16.

У США припускають, що можуть відправити свої бойові літаки в Україну під час затягування війни або ж дати дозвіл на реекспорт винищувачів F-16, які знаходяться на озброєнні в інших країнах.

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