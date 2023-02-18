Откроет ящик Пандоры. Блинкен исключил территориальные уступки Украины перед РФ

Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности выразил твердую уверенность в том, что Украина достигнет победы над Россией в нынешней войне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СNN .

"Мы не сомневаемся в победе и успехе Украины. И на это простая и весомая причина", - отметил глава американской дипломатии.

Он пояснил, что независимо от полученной поддержки, оказываемой Западом Украине, наибольшее и единственное отличие состоит в том, что украинцы борются за собственное государство, за свое будущее, за свою землю.

"Россияне же - нет, и это самое главное", - подчеркнул госсекретарь США.

В этом контексте Блинкен поддержал высказывание главы МИД Германии Анналены Бербок о справедливом и устойчивом мире, который должен быть установлен после победы Украины.

"Справедлив - значит то, что любой мир должен соответствовать принципам устава ООН", - пояснил глава Госдепа.

Он добавил, что силовой захват территории другой страны принципиально противоречит интересам кого-либо в цивилизованном мире.

"Если это позволить, то откроется "ящик Пандоры", и каждый потенциальный агрессор сделает для себя вывод: если россии сошло с рук, то и нам это тоже сойдет".

Это, подчеркнул Блинкен, может стать рецептом превращения нынешнего мирного порядка в мир конфликтов.

"Длительный мир", по его словам, означает, что если бы не закончилась война, мир должен сделать все, чтобы Россия снова не прибегла к агрессии через год или пять лет спустя. Для этого необходимо обеспечить Украину способностью сдерживать агрессию и эффективно защищаться от нее.

В этой связи глава американской дипломатии подчеркнул необходимость думать о том, каким будет послевоенное будущее, чтобы обеспечить безопасность и стабильность для украинцев, а также безопасность и стабильность в Европе.