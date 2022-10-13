Відключено тисячі абонентів. Живицький розповів про ситуацію зі світлом у Сумській області

У Сумській області 13 жовтня без світла залишилися тисячі абонентів. Наразі тривають роботи з відновлення електропостачання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Сумської ОВА Дмитра Живицького.
"Чекаємо на графіки. Зараз саме час підтримати наших енергетиків, які роблять все можливе, аби в нас було світло", - зазначив посадовець.
Живицький розповів, що в області відключено 4 902 абоненти, із них:
Глава ОВА додав, що по Сумському району, а саме Лебединській дільниці, відключено 4 649 абонентів.
Нагадаємо, окупанти 12 жовтня завдали артилерійських ударів по об'єктах інфраструктури в Сумській області. У деяких районах сталося аварійне вимкнення електроенергії.
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